Trakya Üniversitesinde Türkiye-Bulgaristan güncel ilişkileri konuşuldu

Balkanlar’a hizmet etmeyi kendine şiar edinen Trakya Üniversitesi önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’un konuşmacı olarak katıldığı ve Türkiye ile Bulgaristan’ın günümüz ilişkilerinin ulaştığı noktanın konuşulduğu “Türkiye - Bulgaristan Güncel İlişkileri Konferansı”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konjonktürel çerçevede komşu ülke Bulgaristan ile Türkiye’nin ikili ilişkilerinin değerlendirildiği etkinliğe Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Baro Başkanı Av. Alper Pınar, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Alp, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasında, Balkanlar’da Türkiye, Türkiye’de ise Balkanlar denince akla ilk gelen üniversite olan Trakya Üniversitesinin böylesine önemli bir etkinliğe imza atmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bölge üzerinde çalışmaya, gönüllere dokunmaya devam ettiklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Tüm bu çalışmalarımızı gönül coğrafyamızdaki insanlara dokunmak üzere planlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan yurt dışı misyonlarımızı ve değerli büyükelçilerimizden birini bugün burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok değerli Sofya Büyükelçimiz Dr. Hasan Ulusoy, Bulgaristan’ı en iyi tanıyan, en iyi bilen kişi olmasının yanı sıra üstün hizmet nişanı sahibi bir diplomat ve devlet adamı. Etkileyici bir özgeçmişe sahip Büyükelçimiz aynı zamanda çok değerli bir akademisyen. Bizleri kırmayarak üniversitemize teşrif ettiler, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle buluşma teklifimizi kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Eminim ki kendisinden hepimiz çok değerli bilgiler edinerek Bulgaristan özelinde Balkanlar hakkında yeni ufuklara yelken açacağız" diyerek konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Türkiye, bir AB ülkesi Bulgaristan’ın yanında 80 milyon nüfusu ile ideal bir pazar olarak duruyor"

Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, iki ülkenin yoğun diplomasisinin üç alanda yoğunlaştığının altını çizdi. Bu üç alanın ekonomi, kültür ve turizm olduğunu söyleyen Dr. Ulusoy “Bunların başında ekonomi gelmekte. ‘Ekonomi neden güçlü?’ diye soracak olursanız ekonomik gerçekler; ülkeler arasındaki siyasi gerçekleri çevreleyerek yeniden değerlendirilmesine yol açabilecek kadar güçlü bir faktör. Ekonomik olarak birbirini destekleyen ve birbirine bağlı ülkelerin siyasi ve diğer alanlarda da birbirlerine yaklaştığını görebilirsiniz. Türkiye, bir AB ülkesi Bulgaristan’ın yanında 80 milyon nüfusu ile ideal bir pazar olarak duruyor. Bu pazar, Bulgaristan’a her açıdan çeşitli imkanlar sunan hazır bir pazar. Türkiye ise Bulgaristan’a bakarken AB üyesi bir komşu olarak Avrupa’ya açılan bir kapı olmanın yanı sıra ülke içinde yaşayan, kendi dilinde konuşan insanların olduğu bir ülke olarak görüyor. Girişimci diplomasinin bir unsuru olan kazan-kazan ilkesi burada devreye giriyor. Pratikte de Türkiye, Bulgaristan’ın en büyük üçüncü ticari ortağı. Yani Almanya ve İtalya’dan sonra ticaretinin en fazla olduğu ülke Türkiye. Rakamsal olarak bakıldığında ne Çin ne Rusya ile Bulgaristan’ın ticaret hacmi bu kadar yüksek değil. Üç bini aşkın Türk sermayeli firma Bulgaristan’da faaliyetlerine devam ediyor. Bunlar, iki ülke ilişkilerinin geleceğini belirleyen ekonomik ve finansal çimento. Bu çimentonun sağlamlığı derecesinde ilişkiler ayakta durabiliyor. Kültür bağlamında bir hayalim var: İki ülke arasında kültür merkezleri konusunda bir ilerleme sağlanması Sofya’da, Bulgaristan’a coğrafi ve kültürel olarak çok uzak partnerlerin bile merkezleri olduğunu görüyorum. Artık bence Türkiye’nin de başta Sofya olmak üzere Bulgaristan’ın birçok noktasında kültür merkezlerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Bulgaristan’ın da Türkiye’de bir kültür merkezi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da çalışmalar olduğunu size müjdelemek isterim. İki ülke arasındaki ilişkilerin dayandığı üçüncü sacayağı ise turizm. Turizm, birlikte yaşama kültürünü geliştirmede çok önemli bir alan. Bunun en iyi örneğini Edirne’de görmemiz mümkün. Ekonomik ağırlıklı olmakla beraber Edirnelilerin bu durumdan çok memnun olduğunu görüyorum. Sayısal değerleri incelediğinizde iki ülkenin turist sayıları, sıralamada ilk sıralarda yer alıyor” dedi.

Soru-cevap bölümünün ardından, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun günün anısına Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’a plaket takdimiyle konferans sona erdi.