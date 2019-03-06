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Trakya Üniversitesinde “Finans Laboratuvarı” heyecanı

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda, özel bir bankanın sponsorluğunda kurulan “Trademaster Kampüs Finans Laboratuvarı” düzenlenen törenle öğrencilerin kullanımına açıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:25
Trakya Üniversitesinde “Finans Laboratuvarı” heyecanı

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda, özel bir bankanın sponsorluğunda kurulan “Trademaster Kampüs Finans Laboratuvarı” düzenlenen törenle öğrencilerin kullanımına açıldı.


Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık Bölümü bünyesinde, finans ve ekonomi derslerini daha etkili hale getirmek, öğrencilerinin güncel yaklaşımları ve piyasaları gerçek zamanlı verilerle takip etmesini sağlamak amacıyla özel bir bankanın desteği ve Trakya Üniversitesinin iş birliği ile kurulan Finans Laboratuvarı öğrencilerle buluştu. Üniversite öğrencilerini finansal ürünlerle tanıştırmanın hedeflendiği TradeMaster Kampüs projesi kapsamında, öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarda teknolojiyi etkin kullanmaları açısından son derece önemli olan finans laboratuvarının açılışı, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda, geniş bir katılımla gerçekleşti.


“Trademaster Kampüs Finans Laboratuvarı” açılışına, Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Sadi Uzunoğlu, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu akademik ve idari çalışanlarının yanı sıra banka yetkilileri, şirket temsilcileri ile Bankacılık Bölümü öğrencisi katıldı.


Açılış kurdelesinin kesimi ve gerçekleştirilen sunumun ardından tören, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:25
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