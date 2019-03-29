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Trakya Üniversitesiden ‘Gönül Elçileri-Çocuk Akademisi’ projesi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.

29 Mart 2019 Cuma 10:50
Trakya Üniversitesiden ‘Gönül Elçileri-Çocuk Akademisi’ projesi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu’nun önderliğinde hayata geçirilen “Gönül Elçileri Çocuk Akademisi” projesi, yeni öğrencilerini ağırladı.


Trakya Üniversitesinin akademik ve sosyal imkanlarından Edirne’nin ilköğretim okullarındaki çocukların faydalanması amacıyla başlatılan atölye çalışmaları kapsamasında, Edirne Merkez Fevzipaşa İlkokulunda, 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören 22 öğrenci ağırlandı. Minik öğrenciler, Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Selimiye Camii ve Millet Kıraathanesi’ni gezerek çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Atölye çalışmalarında yepyeni ufuklara yelken açan çocuklar, oldukça keyifli geçen bir günün ardından evlerine döndü.


Dr. Nilgün Tabakoğlu’nun fikriyle hayat bulan, Trakya Üniversitesinin farklı fakültelerinden hocaların “Gönül Elçisi” olarak, gönüllü bir şekilde görev aldığı akademinin yeni misafirleri Fevzipaşa İlkokulu öğrencileri, gezinin ilk bölümünde Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri’nde eğlenceli bir Mutfak Atölyesi’ne konuk oldu. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletmeler Genel Koordinatörü, Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, gerçekleştirdikleri çalışmada dikkat, koordinasyon ve üretim gibi kavramların geliştirilmesinin amaçlandığını belirterek minik öğrencilerin gerçek bir yaşam becerisi kazandıklarını ifade etti. Burak İşçimen ayrıca, "Mutfak atölyeleri, çocukların zevk aldığı çalışmalar olmakla birlikte aynı zamanda fen bilimleri ile de yakınlaşmalarını sağlar. Çocuklar ekmek, pasta, kek gibi ürünler hazırlarken bir maddeyi ölçme, karıştırma, pişerken meydana gelen renk, koku gibi değişimleri gözlemleme gibi pek çok deneyim yaşar. Çocuklarımız bugün düzenlediğimiz atölye çalışması sayesinde, hem sağlıklı yaşama dair bilgiler ediniyor hem de paylaşmanın ve takım çalışmasının önemini anlıyor. Bugün minik dostlarımızla birlikte olmaktan ve lezzetli yemekler yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.


Programın ikinci durağında öğrenciler, Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’ni gezdi. Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Müze Müdürü Öğretim Görevlisi Hakan Akıncı’nın rehberliğinde Külliye’yi gezen öğrencilere, Osmanlı döneminde burada verilen sağlık hizmetleri ve geleneksel tıbbın ulaştığı noktalar hakkında bilgi verildi. Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hakan Akıncı, Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi hakkında, "Yüzyıllar boyunca bu külliyede tıp öğrencileri yetiştirilmiş, şifahanesinde hastalara şifa dağıtılmış ve ihtiyaç sahipleri doyurulmuş, misafirler ağırlanmış. Külliye’nin içinde yer alan cami Osmanlı mimarisinin ve İslam aleminin en saf en güzel camilerinden biri olarak kabul görüyor. Darüşşifa kısmı ise dönemin en önemli sağlık merkezlerinden biri. Kuruluşunda her türlü hastaya hizmet vermiş bir yapı. Daha sonraki yıllarda şifahane, akıl ve ruh hastalarına yönelik hizmet vermeye başlamış ve hastalar, dönemin tıp bilgi ve ilaçlarının yanı sıra su sesi, musiki, güzel kokular ve çeşitli meşguliyetlerle tedavi edilmiş. Sultan 2. Bayezid Külliyesi, ecdadımızın insana verdiği değeri ve bu anlayışı en güzel biçimde yansıtan önemli bir mekan. Çocuklarımızı bu önemli değerlerle buluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:50
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