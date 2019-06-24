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Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden ’Akreditasyon’ hamlesi

Bölgenin en büyük eğitim kurumu olan Trakya Üniversitesi, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve eğitim programlarının ulusal ve uluslararası standartlara ulaşması amacıyla başlatılan akreditasyon sürecinde önemli bir başarıya daha imza attı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:55
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden ’Akreditasyon’ hamlesi

Bölgenin en büyük eğitim kurumu olan Trakya Üniversitesi, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve eğitim programlarının ulusal ve uluslararası standartlara ulaşması amacıyla başlatılan akreditasyon sürecinde önemli bir başarıya daha imza attı.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitim Programları, Akreditasyon Kurulu (HEAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 30 Eylül 2021 tarihine dek iki yıl süre ile akredite edildi.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün akreditasyon başarısını paylaşmak ve akreditasyon belgesinin bir örneğini sunmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özgül Erol, Doç. Dr. Emre Atılgan ve Fakülte Sekreteri Ethem Herdem ile Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret ederek akreditasyonun önemi, akreditasyon süreci ve bu süreçte yaşananlar üzerine bilgi alışverişinde bulundu.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ziyarette yaptığı açıklamada “Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü eğitiminin, kalite güvencesini sağlamak ve sürekli iyileştirildiğini kanıtlayarak belgelendirmek amacıyla 2018 yılında Hemşirelik Eğitimi Lisans Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (HEPDAK) başvuruda bulundu. Yoğun emek gerektiren ve bölümün tüm öğretim elemanlarının katkısı ile sürdürülen çalışmalar sonucunda standartlar doğrultusunda hazırlanan öz değerlendirme raporu, Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (HEAK) tarafından incelenmeye alınmıştı. Sonrasında, Hemşirelik Bölümümüz, 9-11 Aralık 2018 tarihleri arasında HEAK’ın belirlediği üç öğretim üyesi ve bir lisans öğrencisinden oluşan bir ekip tarafından ziyaret edildi. Ekip üyeleri; öğrenciler, araştırma görevlileri, öğretim üyeleri, yöneticiler ve idari personel ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Üniversitemizin, fakültemizin ve bölümümüzün her türlü olanaklarını bizzat yerinde görerek incelemelerde bulundular. Eğitim sürecinin içinde gerek teorik gerekse uygulamalı derslere katılarak, klinik alanları ziyaret ederek bir rapor düzenlediler. Tüm değerlendirme ve ziyaretlerin sonunda HEAK’ın 4 Nisan 2019 tarihli toplantısında fakültemiz Hemşirelik Bölümü lisans eğitim programının 30 Eylül 2021 tarihine dek iki yıl süreli akredite edildiği bildirildi. Mutlulukla ifade etmek isterim ki, Hemşirelik Bölümümüz, tüm Türkiye’de akredite olmayı başaran yedinci Hemşirelik Bölümüdür. Tabi ki akredite olmak kadar, sürdürebilmek, diğer bölümlerimize yaygınlaştırmakta önemlidir. El ve gönül birliği ile her geçen gün daha iyi bir eğitim öğretim ortamı hazırlayacağımıza, tüm bölümlerimizin ve nihayetinde fakültemizin bütünüyle akreditasyonunun gerçekleşeceğine olan inancımı bir kez daha dile getirmek ve bu bilinç ve sorumluluk içinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. Öte yandan bu büyük başarının gelişmesinde emekleri olan başta Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Özgül Erol, bir önceki dönem Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Ümmü Yıldız Fındık, bir önceki dönem Hemşirelik Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Serap Ünsar, Ölçme Değerlendirme Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Melahat Akgün Kostak olmak üzere Hemşirelik Bölümümüzün tüm öğretim üyeleri ve Araştırma Görevlilerine, Fakülte Sekreterimiz Ethem Herdem ve idari personellerimize, önceki dönem Dekanımız Prof. Dr. Okan Çalıyurt ve fakültemizin gelişimine katkıda bulunan fakültemizin eski dekanlarına, destekleri ve tüm sorunların çözümünde gösterdikleri anlayış nedeni ile başta Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Cem Uzun’a teşekkürlerimi sunarım” dedi.


Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Trakya Üniversitesi’nin akreditasyona çok önem verdiğini belirterek, “Biz Trakya Üniversitesi olarak eğitimde akreditasyona çok büyük önem veriyoruz. Akreditasyon sayesinde öğrencilerimizin almış olduğu eğitim ve diplomanın dünya çapında tanınırlığı artıyor. Biyoloji ve kimya bölümümüz, Tıp Fakültemiz ve Yabancı Diller Yüksekokulumuz akreditasyon alarak göğsümüzü kabartmıştı. Şimdi de Sağlık Bilimleri Fakültemizin Hemşirelik Bölümü akreditasyon alarak bir kez daha bizi gururlandırdı. Trakya Üniversitesi olarak bölgenin en büyük eğitim kurumu olmanın yanı sıra akreditasyonlar alarak eğitim kalitemizi de arttırıyoruz.İnşallah yakın zamanda yeni bölümlerimiz de akreditasyon alarak bizleri gururlandıracak. Prof. Dr. Sedat Üstündağ hocam başta olmak üzere akreditasyonun alınmasında emeği geçen herkesi kutlar, emekleri için teşekkür ederim” dedi.


Ziyaretin sonunda Sağlık Bilimleri Fakültesi yöneticileri tarafından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür edilerek “Akreditasyon Belgesi” sunuldu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:55
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