Trakya Üniversitesi Hastanesinde gerçeği aratmayan tatbikat

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında masa başında ve sahada iki ayrı tatbikat gerçekleştirildi.

Yangın ve tahliye konulu saha tatbikatı, Trakya Üniversitesi Hastanesi Göz Servisi’nde Trakya Üniversitesi Hastanesi Olay Yönetim Ekibi, acil durum ekipleri ve dış paydaş kurumlar olan Edirne AFAD, Edirne UMKE, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 ambulans ekibi ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla başarılı bir şekilde icra edildi.