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Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezuniyet heyecanı

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Balkan Kongre Merkezinde yapılan coşkulu törenle 34.

25 Haziran 2019 Salı 13:54
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezuniyet heyecanı

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Balkan Kongre Merkezinde yapılan coşkulu törenle 34. Dönem mezunlarını uğurladı.


Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Erol Okan, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Murat Yurtcan, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, çok sayıda akademisyen, veliler ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Trakya Üniversitesi tanıtım sunumunun ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri mini bir konser verdi.


Mini konserin ardından mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren Fakülte Birincisi Başak Aktaş, "Bugün burada hepimiz çok büyük bir heyecanı paylaşıyoruz. Uzun ve emek isteyen dört yılın ardından mezun oluyoruz. Bu dört yıllık süreçte bizi mesleki anlamda yetiştiren bize emek veren hocalarımıza, eğitimimiz boyunca maddi, manevi desteğini esirgemeyen ailemize çok teşekkür ederim. Bugün burada üniversite hayatımızı sonlandırıyor olsak da değişen ve gelişen dünyada değişime ayak uydurup, öğrenmekten hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyetin, çağdaş, medeniyetler seviyesindeki ülkeler arasında sağlam ve saygın bir şekilde yer edinmesi için bilimin rehberliğinde daha çok çalışmamız gerektiği ortadadır. Bizim başarımız ülkemizin başarıları olacaktır” dedi.


Fakülte Birincisi Başak Aktaş’ın ardından kürsüye gelen Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Erol Okan, çağdaş uygarlığı hedefleyen her milletin fen bilimlerine önem vermesi gerektiğini belirterek, "Bilim ve Teknolojide söz sahibi olmak isteyen, milletlerin bilimden faydalanmasını ve çağdaş uygarlığı hedefleyen her ülkenin, Temel Fen Bilimleri eğitimine önem vermesi gerekmektedir. Aslında bu gerçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ sözünün bir açıklamasından başka bir şey değildir. İşte bu nedenle Fen Fakültesi olarak, 1982’den beri Türk Yükseköğreniminin ve Trakya Üniversitesinin bir üyesi olarak faaliyet gösteriyoruz. 37 yıllık öğretim hafızası ve uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış akademisyenlerimizle eğitim vermekteyiz. Eğitim gerekliliklerini, çağdaş ve hedefe dönük bir duruşla gerçekleştirmeye var gücümüzle gayret ediyoruz. Akredite olan Biyoloji ve Kimya programlarımız ile akreditasyonlarının bu yıl içinde tamamlanmasını umduğumuz matematik ve fizik programlarımızda eğitim-öğretim vermekteyiz. Bugün biyolojiyi, matematiği, kimyayı insan ve toplumun hizmetine sunacak aklı hür, vicdanı hür, yurttaşlar mezun etmekten son derece mutluyuz. Öğrencilerimizin kıymetli aileleri, üzerine titrediğiniz evlatlarınız artık üniversite eğitimlerini tamamlıyorlar. Mezuniyet sonrası hayatlarında da bugün olduğu gibi size gurur kaynağı olmaya devam edeceklerdir. Sizleri tebrik ediyorum. Bu onurunuzu bugün bizimle paylaştığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Mezunlar, yıllardır devam ettirdiğiniz zor bir süreci başarıyla tamamladınız. Her biriniz artık kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra, milletinize ve dünyaya karşı da sorumlu, genç kimyacılar, genç matematikçiler veya genç biyologlarsınız. Çok çalıştınız, uykusuz kaldınız belki ara sıra da hocalarınıza biraz kızdınız. İlerde, dönüp baktığınızda, bu zorlu eğitimin hayatınızın her alanında size fayda sağladığını ve kılavuzluk ettiğini göreceksiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, mezuniyetinizi kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.


Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şevket Erol Okan’ın konuşmasının ardından Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu Fen Fakültesini derece ile bitiren öğrencilere plaket verdi. Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından meslek andının okunması ve mezun öğrencilerin kep atılması ile tören son buldu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:54
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