Trakya Kent Konseyleri Birliği Çorlu’da toplandı

Trakya Kent Konseyleri Birliği 2019 yılı birinci Olağan Genel Kurulu Çorlu Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çorlu, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Kırklareli, Edirne, Uzunköprü, Babaeski, Keşan, Saray, Çerkezköy, Çatalca, Ergene, Lüleburgaz, Havsa, Gelibolu, Silivri ve Kapaklı Kent Konseyleri katıldı. Toplantı Çorlu Kent Konseyi Başkanı İlhan Kurt’un açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Kurt, “Kentlerimizde tüm belediye başkan adaylarını aramızda görmek isterdik. Ama yine de katılanlara teşekkür ederiz, bir arada olmak çok güzel bir şey” dedi.

Trakya Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük ise, “Örgütlü olmak güzel. Örgütlü olmak özgür olmaktır. Kent Konseyleri, kentli haklarımızın hayata geçmesi için örgütlenmemizi gerektirir. Bizler gönüllülük esasıyla buradayız. Bizler kentleri yaşam alanlarımız olarak görürken sermaye kar alanı olarak görmekte” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da, “Aranızda olduğum için mutluyum. Kent konseyi birlik, beraberlik, dostluk platformudur. Ortak akılla fikir yürütmenin olduğu yerdeyiz. Çorlu Kent Konseyi şehrime büyük katkı sunmaktadır. Belediye olarak yanında olmaya devam edeceğiz. Kent Konseylerinin ilkelerine inanıyoruz” dedi.

Toplantının öğleden önceki oturumunda kent konseylerinin hedeflerinden olan altı konu değişik masalarda tartışılarak raporlar hazırlandı. Öğleden sonra da bu raporlar okunup tartışıldı. Raporların Bildiri Komisyonu tarafından ortaklaştırılarak önümüzdeki günlerde Kent Konseyleri tarafından yerel basın ile kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Hazırlanacak raporun Kent Konseyleri tarafından belediye başkan adaylarına ve siyasi partilere de verileceği, beş yıl boyunca da izleneceği genel kurulda görüşüldü.