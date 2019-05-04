Trakya Kalkınma Ajansı Yönetimi Kırklareli’de toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı Mayıs Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Sütlüce köyünde gerçekleştirildi.

Pınarhisar ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin’in gündemi arz etmesiyle başladı. Kamu yararlanıcı projelerinin uygulama izinlerinin görüşülmesinin ardından ajans faaliyetleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gerçekleştirilmesini talep ettiği Mesleki ve Teknik Eğitim faaliyetlerine yönelik 2019 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin revize edilmesi kararına varıldı.Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.

Toplantı öncesi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Yönetim Kurulu üyeleri Sütlüce köyündeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.