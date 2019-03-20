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Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti

Trakya Kalkınma Ajansı Mart Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:27
Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti

Trakya Kalkınma Ajansı Mart Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.


TRAKYAKA aylık olağan toplantısını Lüleburgaz’da bulunan Bahçıvan Gıda fabrikasında gerçekleştirdi. Toplantıda Sanayide Dijital Dönüşüm Güdümlü Projesi’nin görüşülmesinin ardından Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Hestourex Dünya Sağlık, Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı’na katılım sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı. Balkan ülkelerinden Trakya’ya katkısı olacak fuarlar ve katılım imkanları değerlendirilerek, 2018 mali destek programlarının 6 aylık raporunun sunumu gerçekleştirildi. Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.


Toplantının ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TRAKYAKA Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri ve beraberindeki heyet fabrikayı gezdi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Bahçıvan Gıda’nın sahibi Erdal Bahçıvan da peynir üretim süreçleri ve fabrika hakkında bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:27
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