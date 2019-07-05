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Trakya bölgesi rekabet analizi güncellendi

İlki 2012 yılında hazırlanan ve 2010 yılına kadar verileri içeren Trakya Rekabet Analizi 2017 yılına kadar olan verileri kapsayacak şekilde Trakya Kalkınma Ajansı tarafından güncellendi.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:49
Trakya bölgesi rekabet analizi güncellendi

İlki 2012 yılında hazırlanan ve 2010 yılına kadar verileri içeren Trakya Rekabet Analizi 2017 yılına kadar olan verileri kapsayacak şekilde Trakya Kalkınma Ajansı tarafından güncellendi.


Rekabet Analizi çalışmasının güncellenmesinin önemine değinen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin bir açıklama yaptı.


Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin açıklamasında şu noktalara değindi:


”Bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere politikalar üreten Kalkınma Ajansları için kuruldukları bölgede rekabette öne çıkan ve belirli bir yoğunlaşma gösteren sektörlerin belirlenmesi ve bu sektörlere yönelik çalışmalar yapılması önem arz ediyor. Böylelikle, rekabetçi sektörlerin gelişimine uygun projelerin desteklenmesiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanmış oluyor ve bölgenin kalkınmasına rekabetçi sektörler öncülük ederek bölge refahı arttırılmış oluyor. Bu amaçla TR21 Trakya Bölgesinde rekabetçilik potansiyeli taşıyan ve bölgede yoğunlaşan sektörleri belirlemek üzere 2012 yılında Rekabet Analizi çalışması yapılmış, bölgede öne çıkan sektörler belirlenmişti. Bunu 2017 yılına kadar olan verilerle güncelledik. Ayrıca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi projesi kapsamında il bazında firmaların net satışlar verisi üzerinden hesaplanan, imalat sanayi sektörlerinin büyüklük, başatlık ve uzmanlık parametrelerinin değerlendirilmesi de rapora eklendi. Buradan çıkacak sonuçların bölgenin sanayi yapısını, hangi sektörlerin bölgede yoğunlaştığını ve 2013 yılından 2017 yılına kadar olan dönemde bu yoğunlaşmadaki değişiklikleri göstermesini bekliyoruz.”


Rekabet Analiz çalışmasında Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı çalışan kayıtları ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sisteminden elde edilen yeni verilerle ilgili çalışma yeniden değerlendirildi ve 2017 yılı kayıtlarıyla birlikte Trakya’da rekabette öne çıkan sektörler belirlendi. Buna göre, tekstil ürünlerinin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, giyim eşyalarının imalatı ve kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörleri Trakya sanayinde öne çıkan sektörler olarak görülüyor.


Bölge genelinde ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri özelinde sanayi de öne çıkan sektörlerin detayları için TR21 Trakya Bölgesi Rekabet Analizi raporun Trakya Kalkınma Ajansı sitesinin kütüphane kısmından indirilebiliyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:49
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