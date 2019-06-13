Traktörün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Sivas’ta traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü yaralandı.

Sivas’ta traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 11.00 sıralarında Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde meydana geldi.Kazada, bulvar üzerinde ilerlemekteolan Ş.E. idaresindeki 58 NL 056 plakalı traktör ile S.S.idaresindeki 06 ADJ 802 plakalıminibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen traktörün sürücüsü Ş.E. yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı Sivas Numune hastanesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan şahısın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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