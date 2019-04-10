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Seçim 2019 Sayfası

Traktörün çarptığı minik bedenden geriye ayakkabısı kaldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen ikisi 5 yaşında 3 çocuk traktörün altında kalırken biri hayatını kaybetti.

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:59
Traktörün çarptığı minik bedenden geriye ayakkabısı kaldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen ikisi 5 yaşında 3 çocuk traktörün altında kalırken biri hayatını kaybetti. Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuktan geriye kalan minik ayakkabısı yürekleri dağladı.


Kaza Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.T. idaresindeki 45 UF 760 plakalı araç yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen D.A. (15), M.E.B. (5) ile Yağız B.’ye (5) çarptı. Kaza sonrası sürücü A.T.’nin ani manevra yaptığı traktör kaldırıma çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinin yakınlarında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Yağız B. (5) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik bedenden geriye kalan ayakkabı ise yürekleri dağladı.


Kaza sonrası sürücü A.T. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 00:59
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