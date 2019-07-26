Traktörün altında kalan yaşlı adam, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba günü torununun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanedeki 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Kula’ya bağlı Pabuçlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.K. (14) idaresindeki 45 K 5897 plakalı traktör, tarlada çift sürerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Bir süre sürüklendikten sonra parçalara ayrılarak durabilen traktörde bulunan sürücü O.K. (14) yaralanırken, yanında bulunan dedesi Mustafa Koyun (77) ise ağır yaralandı. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan 77 yaşındaki Mustafa Koyun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine, buradan da Salihli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. 77 yaşındaki dede Mustafa Koyun, 17 Temmuz’dan bu yana Salihli Devlet Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan traktör sürücüsü O.K.’un (14) durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.