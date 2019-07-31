Traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kocaali ilçesi Koğukpelit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şafak Çelik idaresindeki traktör, seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hakimiyetini kaybederek yan yattı. Traktörün altında kalan yaralı sürücünün yardımına ilk etapta çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.