0553 313 94 23

Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:33
Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre Avdan Mahallesi’nde, devrilen traktörünün altında kalan Osman Sezgin (72) yaşamını yitirdi. Tarlasında çift süren Osman Sezgin, yönetimindeki 45 KA 946 plakalı traktörün engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Osman Sezgin’den haber alamayan çocuklarının tarlaya gitmesiyle korkunç manzarayla karşılaşıldı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Sezgin’in yaşamını yitirdiği belirtildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu ilçede vatandaşlar başkanla randevusuz görüşüyor
    1. Bu ilçede vatandaşlar başkanla..
    2. Otoyolda feci kaza: 2 kişi öldü
    3. TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi..
    4. Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’ye..
    5. (Özel haber) Barış Orhunbilge: "Arzu..
    6. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
    7. Denizli’de domates, patates ve soğan..
    8. Bandırma’dan ‘SEN UMUT OL’ mesajı
    9. KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu başladı
    10. Başkan Ataç: “Özel çocuklarımıza sahip..
    11. Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 443..
    12. ‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu
    13. Kılavuzsuz adım atmayın
    14. KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük..
    15. Bakan Koca’dan Kıbrıs Barış Harekatı..
    16. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    17. Otoyolda feci kaza: 2 ölü
    18. Rusya’da yaşlı adam kadını tecavüzden..
    19. Sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6..
    20. Bakanlıktan "gıda zehirlenmeleri"..
    21. Kozmetik ürünleri satan iş yerleri..
    22. Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek..
    23. Musabeyli ilçesindeAişe Caminin..
    24. Ticari taksilere sıkı denetim
    25. Aydın'da iki ayrı trafik kazası: 3..
    26. 70 yıllık evli çift, 26 dakika arayla..
    27. Başkan Kavaklıgil planlarını mahalle..
    28. Jandarma ve emniyet birimlerinden..
    29. (Özel haber) Sporcu Performans Ölçme..
    30. Madenciler greve hazırlanıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'