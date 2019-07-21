Traktörün altında kalan sürücü can verdi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen traktörkazasında bir kişi hayatını kaybetti.21 Temmuz 2019 Pazar 12:20
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen traktörkazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Kuşçalı Köyü’nde meydana geldi. Köyden araziye giden Celal Şeneroğlu (66) yönetimindeki 19 ED 784 plakalı otomobil, virajı alamayınca araziye girdi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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