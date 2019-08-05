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Traktörü "gelin arabası" yaptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaevine giren çift, gelin arabası olarak traktörü tercih etti

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:08
Traktörü "gelin arabası" yaptı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde damat, gelini babasının evinden "gelin arabası" yaptığı traktörle aldı.

Bir süre önce kıyılan nikahla hayatını Latife Kılıçkaya (40) ile birleştiren Cebrail Kılıçkaya (42), düğün töreni için traktörünü gelin arabası yaparak süsledi.

Gelini, Kale Mahallesi'ndeki evinden traktörle alan damat, arkadaşlarının kullandığı çok sayıda traktörle şehir turu attıktan sonra düğünün yapılacağı salona geldi.

Çiftçilik yapan damat Cebrail Kılıçkaya, AA muhabirine, farklı bir konvoy oluşturmak istediğini, bunun için de gelin arabası olarak traktörü kullandığını söyledi.

Pancar üreticiliği yaptığını belirten Kılıçkaya, "Böyle bir düğün yapmak hayalimizdi. Hem ilgi çeker hem de güzel olur diye böyle bir şeye karar verdik. Eşim de sağ olsun beni kırmadı. Çiftçi arkadaşlarım da 10 traktörle konvoyumuza katıldı." diye konuştu.

Latife Kılıçkaya da eşinin isteğini kırmadığını dile getirerek, gelin arabasının çok güzel olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:08
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