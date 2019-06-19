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Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde traktörle bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:29
Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde traktörle bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Biga-Çanakkale yolu üzerinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza bugün 8:30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Geyikkırı köyü sapamağında meydana geldi. Biga’dan Çanakkale istikametine seyreden 17 KS 547 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Mustafa Y. idaresindeki 17 KG 465 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya döndü. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları müdahaleden sonra, yaralılar Recep ve Mustafa Y. Biga Devlet Hastanesi kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:29
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