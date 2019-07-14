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Traktörden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Samsun’da traktörden düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2019 Pazar 20:11
Traktörden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Samsun’da traktörden düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.


Kaza, Ladik ilçesi Şeyhli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Mücahit Özcan arkadaşlarıyla birlikte futbol maçından dönerken 15 yaşındaki sürücünün idaresindeki traktörden düştü. Ağır yaralanan Mücahit Özkan Ladik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servise ait ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mücahit Özcan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 20:11
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