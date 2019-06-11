Traktörden atlayan sürücü hayatını kaybetti Samsun’da kontrolden çıkarak rampa aşağı giden traktörden atlayan sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun’da kontrolden çıkarak rampa aşağı giden traktörden atlayan sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Müstecep Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörünü çalıştırmak isteyen Cemalettin Aykaç (56), vites atamayınca traktör rampa aşağı hızla ilerlemeye başladı. 5 çocuk babası Cemalettin Aykaç kendini traktörden aşağı attı. Yaralanan şahıs Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Cemalettin Aykaç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.