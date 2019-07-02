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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün metrelerce yüksekliğindeki uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2019 Salı 16:03
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün metrelerce yüksekliğindeki uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mahmut Mutlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaşanılan kazada yaralanan sürücü Mahmut Mutlu, olay yerine gelen vatandaşların yardımı ile bir otomobile bindirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kazaya karışan traktör iş makinesi ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:03
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