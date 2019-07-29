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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Amasya’da traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:33
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Amasya’da traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Amasya Merkez Yağcıabdal köyünden Sarıkız köyüne giden traktör sürücüsü Fevzi Çelik (66), direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdanaşağıya yuvarlandı. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:33
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