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Traktör sürücüsü ölümden döndü

Erdek’te meydana gelen traktör kazasında, traktör sürücüsü yaralandı.

28 Nisan 2019 Pazar 13:56
Traktör sürücüsü ölümden döndü

Erdek’te meydana gelen traktör kazasında, traktör sürücüsü yaralandı.


Erdek’te Baba Bayırı mevkiinde bulunan zeytin bahçesine zirai ilaç atan Recep İlker adlı müstahsilin, 10 E 20... plakalı traktörünün arkasında takılı bulunan zirai ilaçlama makinesi, hidroliğinin boşalmasıyla yere düşerek sürtmeye başladı. Hareket halindeki traktörü durdurarak ilaçlama makinesinin bağlı bulunduğu saplamayı tamir etmek isteyen İlker, traktörün aniden hareket etmesi sonucunda, bir anda dengesini kaybederek traktörün arka tekerleğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevreden olayı gören vatandaşların 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesiyle kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk tedavisi olay yerinde yapılan İlker, Erdek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Recep İlker’in kaburga kemikleri ile burnunun kırıldığı, sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 13:56
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