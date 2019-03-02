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Traktör Sazi'den tokat gibi cevap! Tüm stad Türkçe sloganla inledi

Ermenistan Başbakanı'nın Tahran ziyareti sırasında açılan pankarta tepkiler çığ gibi büyüyor. İran Birinci Futbol Ligi'nin 20'nci haftasında Traktör Sazi ile Sepahan İsfahan takımları arasında oynanan maçta Traktör takımı taraftarları attıkları sloganlarla İranlı yetkililere ve Ermenistan'a tepki gösterdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 02:20

İran'ın Tebriz kentinde oynanan bir futbol karşılaşmasında taraftarlar attıkları sloganlarla Ermenistan Başbakanı'nın Tahran ziyareti sırasında açılan pankarta tepki gösterdi.

İran'ın Tebriz kentinde oynanan bir futbol karşılaşmasında taraftarlar Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önceki gün Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açılan pankarta tepki göstererek, "Karabağ bizimdir, bizim olacak" şeklinde sloganlar attı.

İran Birinci Futbol Ligi'nin 20'nci haftasında Traktör Sazi ile Sepahan İsfahan takımları arasında Tebriz'deki Yadigar İmam Stadı'nda oynanan maçta, taraftarlar Paşinyan'ın Tahran ziyareti sırasında konuşma yaptığı salona "Karabağ Ermenistan'a aittir, tamam!" yazılı pankart asılmasına tepki gösterdi.

İranlı vekil tepki gösterdi

İran Meclisi Urumiye Milletvekili Hadi Bahadiri de Paşinyan'ın Tahran ziyareti sırasında açılan pankarta tepki gösterdi.

Bahadiri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Erivan yönetiminin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "İran'ın bu konudaki kesin siyaseti daha önce resmi olarak ilan edildi. Karabağ İslam ve Azerbaycan toprağıdır. Mecliste Sayın Dışişleri Bakanı'na da İran sınırları içinde ülkenin resmi siyasetine aykırı böyle bir olayın yaşanmasına neden izin verildiğini soracağız." ifadelerini kullandı.

Önceki gün İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Paşinyan, Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran lideri Ali Hamaney ile bir araya gelmişti.

Paşinyan Tahran'daki Ararat Kulübü'nde düzenlenen bir toplantıya katılarak burada bir konuşma yapmıştı. Paşinyan'ın konuşma yaptığı salona "Karabağ Ermenistan'a aittir, tamam!" yazılı pankartın asılması İran'daki Türklerin tepkisine neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 02:20
  1. İran
  2. Traktör Sazi

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  • MehmetMehmet2 sa önce
    Dün Çin uygurlar üzerinden türkiyeyi tehdit eder bugün iran atalarının yaptığı pis siyasetten gerikalmıyor bizim hükümet recâlimizde seyretsin35 milyon türkün yaşadığı irana nüfuz edememişiz kaldıkı 3 milyonluk ermeniyle türkün aleyhinde iş tutan irana yazıklar olsun ...

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