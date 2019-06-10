Traktör şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesine bağlı Değirmenkaya Mahallesi’nde E.S. yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü E.S. olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan F.C. yaralındı.

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