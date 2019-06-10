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Traktör şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:40
Traktör şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesine bağlı Değirmenkaya Mahallesi’nde E.S. yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü E.S. olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan F.C. yaralındı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:40
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