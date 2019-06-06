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Traktör römorkunun altında kalan bebek hayatını kaybetti

06 Haziran 2019 Perşembe 16:41
Traktör römorkunun altında kalan bebek hayatını kaybetti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, römorkun lastiklerinin altında kalan 1,5 yaşındaki Hira Yücebaş yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Şenköy Hamzaoğlu Mahallesi'nde, Gökhan M. tarlada çalıştığı sırada üvey kızı Hira Yücebaş traktörün römorkunun altına girdi.

Gökhan M, traktörü hareket ettirdiği sırada bebek römorkun lastiklerinin altında kaldı.

Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Hira Yücebaş, yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:41
  1. traktör
  2. Zonguldak

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