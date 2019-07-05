Traktör ile tekerlek arasına sıkışan şahıs hayatını kaybetti Denizli’nin Tavas ilçesinde traktör ile tekerlek arasına sıkışan 66 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Denizli’nin Tavas ilçesinde traktör ile tekerlek arasına sıkışan 66 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Tavas ilçesi Baharlar Mahallesinde meydana geldi. Oğullarıyla birlikte saman taşıyan 66 yaşındaki Ramazan Uzakgider, bir anda dengesini kaybederek tekerler ile traktör arasına düştü. Sıkışan Ramazan Uzakgider’e ilk müdahaleyi oğulları yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Uzakgider hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ramazan Uzakgider’in cenazesi, öğle namazının ardından defnedildi.

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