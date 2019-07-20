Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı .

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada

2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şuhut-Mahmut köyü yolu üzerinde Hüseyin Y.’nin kullandığı 03 SK 384 plakalı otomobil ile Sercan G. idaresindeki 03 SA 331 plakalı traktör çarpıştı. Kazada 2 kişinin yaralandı. Trafik kazasında traktörün ön lastiği yerinden koparak yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 yaralıyı Şuhut Devlet Hastanesine kaldırırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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