Traktör devrildi: 1 ölü,2 yaralı
Bingöl’detraktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.20 Haziran 2019 Perşembe 13:24
Bingöl’detraktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tarlaya ot biçmeye giden 3 kişinin bulunduğu traktör devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.
Köylülerin durumubildirmesi üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Ayman (15), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Diğer 2 yaralıise Elazığ’a sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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