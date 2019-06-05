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Traktör devrildi: 1 ölü

Samsun’un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 17:50
Traktör devrildi: 1 ölü

Samsun’un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Alaçam’a 20 kilometre mesafede bulunan Örenli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İleri (26) idaresindeki 55TC 368 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 20 metre aşağıdaki ormanlık alana yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından durum 112 acil servis ekipleri ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince şahsın hayatının kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hayatını kaybeden şahsın Samsun’da ikamet ettiği ve Bayram dolayısıyla Örenli Mahallesi’ndeki yakınlarının yanına geldiği evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 17:50
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