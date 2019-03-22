Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Gaziantep’in Nizip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahin M. idaresindeki 27 HD 259 plakalı traktör, Nizip ilçesi Dayıdağı-Salkım mahalle yolunda devrildi. Traktörün çamurluğu üzerinde yolculuk eden Osman Güngör hayatını kaybederken, traktör sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Feci kazada ölen Osman Güngör’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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