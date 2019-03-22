0553 313 94 23

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

22 Mart 2019 Cuma 18:26
Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şahin M. idaresindeki 27 HD 259 plakalı traktör, Nizip ilçesi Dayıdağı-Salkım mahalle yolunda devrildi. Traktörün çamurluğu üzerinde yolculuk eden Osman Güngör hayatını kaybederken, traktör sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.


Feci kazada ölen Osman Güngör’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley’de yarı finalde
    1. Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley’de yarı..
    2. Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve..
    3. Senegalli yolcuya hakaretler yağdıran..
    4. Lavrov: Yaşananlar ABD'nin amacını..
    5. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    6. Yaşlılar haftasında anlamlı etkinlikler
    7. Başkan Erdoğan Amasya'da konuşuyor
    8. Manisa da partilerin oy oranları 2019,..
    9. Oltu Belediye Başkan adayı Celal..
    10. Denizli beşik gibi sallanıyor! Bir..
    11. Dolmuşta Hilmi Güler sürprizi
    12. Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li..
    13. Down sendromlu çocuklar mektup dağıttı
    14. Başkan Sekmen’den Dünya Nevruz Günü..
    15. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    16. Çankırı’ya 48 ambulans müjdesi
    17. Denizciler kanserle savaşa hazırlanıyor
    18. Ödemiş CHP’den ’terörle ilintili..
    19. Başkan Sekmen: “Erzurum’un yarınlarını..
    20. Kadın polis alımı 2019 ne zaman?| İç..
    21. Göztepe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
    22. Cumhurbaşkanının sözleri..
    23. Sekmen: “Erzurum’a her alanda yeni bir..
    24. Sadece eğitime can vermekle..
    25. Maltepe’de ‘Fındıklı Yaşam Evi’..
    26. Başkan Sekmen Erzurumspor..
    27. Soylu açıkladı: 2 bin 500 kadın polis..
    28. Çerkezköy’de kök hücre ve kan bağışı..
    29. İDO 24 Mart seferleri nasıl? 24 Mart..
    30. Bakan Pekcan sanayici ve iş..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev