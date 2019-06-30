Trafoda akıma kapılan kuşlar tarlanın yanmasına sebep oldu Konya’nın Kulu ilçesinde trafoya konan kuşların akıma kapılıp araziye düşmesiyle çıktığı tahmin edilen yangında bezelye ekili tarla yandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde trafoya konan kuşların akıma kapılıp araziye düşmesiyle çıktığı tahmin edilen yangında bezelye ekili tarla yandı.

Yangın, Kulu’nun Bahadırlı Mahallesi Hadım Koruözü mevkisinde bulunan Celil Yıldız’a ait bezelye ekili arazide çıktı. Kuşların tarla kenarında bulunan trafoda akıma kapılarak yanıp düşerek otları tutuşturmasıyla başladığı tahmin edilen yangın, havanın da rüzgarlı olmasıyla bir anda büyüdü. Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangına iş makineleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 39 dekarlık alanda ekili bezelye yandı.

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