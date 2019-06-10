Trafo yangını korkuttu Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir trafoda çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir trafoda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde bulunan bir elektrik trafosunda aşırı ısınmadan dolayı patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama sonrası trafoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından elektrik akımı kesilerek alevlere müdahale edildi. Yangının söndürülmesi sonrasında zarar gören trafo, görevliler tarafından değiştirildi. Yaşanan patlama ve çıkan yangından dolayı kesilen elektrik akımları trafonun değiştirilmesi sonrasında yeniden verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.