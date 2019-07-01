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Trafo patladı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde patlayan trafoyu onarmaya çalışan işçi, meydana gelen ikinci patlamada ağır yaralandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
Trafo patladı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde patlayan trafoyu onarmaya çalışan işçi, meydana gelen ikinci patlamada ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesindeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi.


Elektrik arıza ekiplerinden Hasan Bilen, trafodaki arızayı gidermeye çalıştığı sırada ikinci patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan Bilen, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
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