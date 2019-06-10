0553 313 94 23

Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı

İçişleri Bakanlığından, son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61'lik artışa rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında bir güne düşen can kaybının 20 düzeyinden, bu bayramda yüzde 51,5'lik azalışla 10 düzeyine indiği bildirildi- 9 günlük Ramazan Bayramı tatilindeki 73 ölümlü kazada 86 can kaybı oldu- Kazaların büyük çoğunluğu tek araçlı yoldan çıkma, devrilme, savrulma veya takla şeklinde meydana geldi

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:07
Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı

ANKARA (AA) - Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61'lik artışa rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında bir güne düşen can kaybının 20 düzeyinden, tedbirler sayesinde bu bayramda yüzde 51,5 azalarak 10 düzeyine indiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında can kayıplarını önlemek, kara yolu trafik akışını sağlamak amacıyla önlem ve denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 31 Mayıs - 10 Haziran'daki 11 günlük sürede trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere ülke genelindeki güzergahlarda başta Süleyman Soylu ile ilgili bürokratlar olmak üzere yaklaşık 185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak için merkezden/illerden görevlendirilen 760 personel, tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 66 polis başmüfettişi/jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre önlemler alındı.

Ayrıca, çocukların aileleri üzerindeki yaptırım etkisi kullanılarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyaları ile farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

- 73 ölümlü kazada 86 can kaybı

1-9 Haziran'daki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı oldu.

Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61'lik artış ve trafik yüküne rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyindeyken bu bayram tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 51,5 azalarak 10 düzeyine indi.

Geçen yılla mukayese edildiğinde ise yüzde 48,3 azalış oldu.

- 20 kaza kara noktasında bir ölümlü trafik kazası

Tespit edilen ve tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece yayaya çarpma şeklinde bir ölümlü trafik kazası oldu.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin olduğu ölümlü trafik kazası ise meydana gelmedi.

- Kazaların çoğu yerleşim yerleri dışında

Bayram tatilindeki ölümlü trafik kazaları analiz edildiğinde kazaların yüzde 27,4’ü yerleşim yeri içinde (20), yüzde 72,6’sı yerleşim yeri dışında (53), ölümlerin yüzde 26,7’si yerleşim yeri içinde (23) ve yüzde 73,3’ü ise yerleşim yeri dışında (63) oldu.

Kazaların yüzde 91,8’i açık (67), yüzde 5,5’i yağmurlu (4), yüzde 2,7’si bulutlu (2) havada, ölümlerin yüzde 91,9’u açık (79), yüzde 4,7’si yağmurlu (4) ve yüzde 3,5’i bulutlu (3) havada yaşandı.

Kazaların yüzde 94,5’i kuru (69), yüzde 5,5’i ıslak/nemli (4) yolda, ölümlerin yüzde 95,3’ü kuru (82), yüzde 4,7’si ıslak/nemli (4) yolda meydana geldi.

- Kazaların yüzde 66'sı gündüz oldu

Tatildeki kazaların yüzde 65,8’i gündüz (48), yüzde 30,1’i gece (22), yüzde 4,1’i alaca karanlıkta (3), ölümlerin yüzde 67,4'ü gündüz (58), yüzde 27,9’u gece (24) ve yüzde 4,7’si alaca karanlıkta (4) oldu.

Kazaların yüzde 41,1’i yoldan çıkma (30), yüzde 13,7’si devrilme/savrulma/takla (10), yüzde 12,3’ü karşılıklı çarpışma (9), yüzde 12,3’ü yayaya çarpma (9), yüzde 9,6’sı yandan çarpma (7), yüzde 8,2’si arkadan çarpma (6), yüzde 1,4’ü engel/cisim ile çarpışma (1) , yüzde 1,4’ü duran araca çarpma (1) şeklinde kayıtlara geçti.

Ölümlerin ise yüzde 36’sı yoldan çıkma (31), yüzde 15,1’i devrilme/savrulma/takla (13), yüzde 11,6’sı karşılıklı çarpışma (10), yüzde 11,6’sı yayaya çarpma (10), yüzde 11,6’sı yandan çarpma (10), yüzde 11,6’sı arkadan çarpma (10), yüzde 1,2’si engel/cisim ile çarpışma (1) ve yüzde 1,2’si duran araca çarpma (1) neticesinde meydana geldi.

Bayram tatili süresince kazaların büyük çoğunluğunun tek araçlı yoldan çıkma/devrilme/savrulma/takla (yüzde 54,8), şerit ihlali nedeniyle karşılıklı çarpışma (yüzde 12,3) ve yayaya çarpma (yüzde 12,3) şeklinde olduğu tespit edildi.

Açıklamada, "Bu Yolda Hep Birlikteyiz' bilinciyle, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yukarıda belirtilen uyarıların özellikle bayramlarda ve diğer zamanlarda da dikkate alınmasını kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica eder, tüm vatandaşlarımıza kazasız yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:07
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Ramazan Bayramı
  3. trafik kazaları
  4. Trafikte alınan tedbirler işe yaradı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dereden akan suyu tarlasına akıttı, mahkemelik oldu
    1. Dereden akan suyu tarlasına akıttı,..
    2. Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı..
    3. EİB, Genç İhracatçılar Konseyi kuruyor
    4. Mayıs ayında en fazla dolar kazandırdı
    5. Arnavutköy’de belediye otobüsü tarlaya..
    6. Çiğli Homa Dalyanı pırıl pırıl olacak
    7. Detaylar ortaya çıkıyor!..
    8. GÜNCELLEME 3 - Arıza yapan teknedeki 7..
    9. Sultanbeyli Belediyesinden ‘Mahallede..
    10. Genç mühendis adaylarından hayatı..
    11. Aydın’da ihracatının ithalatını..
    12. Trafikteki tedbirler işe yaradı, can..
    13. Potada final serisinde ikinci randevu
    14. Gram altın 249 lira seviyelerinde
    15. Kayseri OSB’de Bayramlaşma Töreni
    16. Atatürk Üniversitesi Kalkındırma..
    17. (Özel) Yüzde 62’si tamamlanan Kocaeli..
    18. Genç İhracatçılar Konseyi kuruyor
    19. Mahalle kültürünü yaşatmak için..
    20. Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı erken..
    21. PKK'ya ait sığınak ve mühimmat..
    22. Yorgun gözler bakışları etkiliyor
    23. Kiloları da hayatları da ’yenilendi’
    24. Diyarbakır’da arı saldırısı alarmı
    25. Borsa haftaya yatay başladı
    26. Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi..
    27. AB’den üç projeye 520 bin euro hibe
    28. İzlanda çark etti! İşte rezalete..
    29. Dünyanın en yüksek peribacasını 78 bin..
    30. Gebelik şekerine dikkat
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz