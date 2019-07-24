Trafikteki not, ödül olarak bisiklet kazandırdı

İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği “Dikkat Sizden Notlar Bizden” projesi kapsamında, sürücü seyahat karnesi dolduran Bursalı Azra Sude Özalp ve Ömer Faruk Aydın bisikletle ödüllendirildi.

İçişleri Bakanlığınca, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaşatılması, çocuklara trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesinin devamı olan “Dikkat Sizden Notlar Bizden” projesi kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada, ilk 100’egiren Azra Sude Özalp ve Ömer Faruk Aydın’a ödülleri Bursa Valisi Yakup Canbolat tarafından verildi.

Heykel Tarihi ValilikBinası Fuaye Alanında düzenlenen ödül törenine, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın yanı sıraİl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin, Azra Sude Özalp’ın annesi Sümeyye Özalp ve Ömer Faruk Aydın’ın annesi Melike Aydın da katıldı.

Vali Yakup Canbolat yaptığı konuşmada, “ İçişleri Bakanlığımızın farklı projelerle insanımızın hayatına güzel dokunuşlar yaptığına hepimiz şahit oluyoruz. Özellikle trafik kültürünü oluşturmada Bakanlığımızın önemli projeleri var. Çünkü biz bugün maalesef terörden daha fazla trafikte canlarımızı kaybediyoruz. Bundan dolayı da 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmişti. Bütün mesele trafikte yaşanılan can kayıplarını minimize etmektir. Bugünkü “Dikkat Sizden Notlar Bizden” projesi daha önce yine bakanlığımızın ortaya koyduğu “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesinin devamıdır. “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin gerek yayalara gerekse diğer sürücülere saygı göstermesini bir kültür, bir alışkanlık haline getirilmesini sağlayan bir projedir. “dedi.

Vali Canbolat, özellikle “Dikkat Sizden Notlar Bizden” projesinin çocuklarıntrafikteki dikkatini daha da arttırdığını belirterek,”Çocuklarımız tamamen tarafsız bir şekilde sürücü anne ve babalarınıizlediler ve notlarını verdiler. İyi de yaptılar. Çünkü maalesef bugün trafikte yapılan küçücük hatalardan dolayı birçok çocuk, belki de anne babasız kaldı.” dedi.

Jandarma ve emniyet marifetiyle ülke genelinde 2 milyon sürücüye seyahat karnesi dağıtıldığını ve 2 milyon kişi içerisinden ödül almaya hak kazanan,Azra Sude Özalp,Ömer Faruk Aydınve ailelerini tebrik ederek başarılarının devamını dilediğini söyleyen Vali Yakup Canbolat,bu projeyi Bursa’da yürütenİl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğününyetkililerine ve uygulayıcılarına da ayrıca teşekkür etti.

Proje kapsamında dereceye giren Azra Sude Özalp’ebisikletinive katılım belgesini Vali Yakup Canbolat, Ömer Faruk Aydın’ın hediyesi ile katılım belgesiniise İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin birlikte verdiler.

Günün anısına toplu fotoğraf çektirilmesi ile ödül töreni son buldu.