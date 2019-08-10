0553 313 94 23

Trafikteki bayram yoğunlu sürüyor

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen İstanbullular dün akşam saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. Yollardaki trafik yoğunluğu gece saatlerinde devam etti

10 Ağustos 2019 Cumartesi 06:47
Trafikteki bayram yoğunlu sürüyor

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı.

Yoğunluk gece saatlerinde de azalarak devam etti. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.  

İstanbul'un çıkış noktalarında yoğunluk gece saatlerine kadar devam etti. 

TEM yolu Kocaeli geçişinde akşam saatlerinde başlayan yoğunluk ilerleyen saatlerde daha da arttı.

Maddi hasarlı kazalar trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. Körfez ilçe geçişi ve Bekirdere rampasında trafik ağır ilerledi.

Trafik yoğunluğunun sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 06:47
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. istanbul trafik
  4. trafik durumu
  5. tem trafik
  6. Kurban Bayramı trafik
  7. son dakika Trafik durumu
  8. son dakika
  9. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Brezilya'ya uyarı!
    1. Türkiye'den Brezilya'ya uyarı!
    2. Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı..
    3. Trafikteki bayram yoğunlu sürüyor
    4. Bakan Soylu Amasya’da trafik..
    5. Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta..
    6. Başkent’te 3 araca çarpan otomobil,..
    7. Bakan Soylu, sürücülerle bayramlaştı
    8. İsrail ordusundan Gazze'ye silahlı..
    9. Hacı adayları Arafat'ta
    10. Kontrolden çıkan araç dükkana daldı
    11. BM'den Yemen'de çatışmalara son..
    12. Kadıköy’de gece yarısı şüpheli paket..
    13. İçişleri Bakanı Soylu trafik..
    14. Pompeo'dan "Güvenli Bölge" açıklaması
    15. Yemen'de Husilerin liderinin kardeşi..
    16. Havai fişekler yangına sebep oldu
    17. Ağrı’da kayıp olan çocuk bulundu
    18. İçişleri Bakanı Soylu trafik..
    19. Sulama kanalında 2 kişi kayboldu
    20. Rusya'da 200 bin cephanenin bulunduğu..
    21. Yozgat’ta trafik kazası 2 ölü 5 yaralı
    22. 'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan..
    23. Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 2..
    24. Türk Kızılay, Kırgızistan'da 4 bin..
    25. ABD'ye sert sözler: Sizden izin..
    26. Rusya'da askeri birlikte meydana gelen..
    27. Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli..
    28. "Dünden çok daha fazla birlik ve..
    29. Çad'da çobanlarla çiftçiler çatıştı:..
    30. Başkan Batur’dan bayram mesajı: “Hedef..
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    Sesin 10 kat hızında! 'Yenilmez' ilk kez orada kullanılacak
    Sesin 10 kat hızında! 'Yenilmez' ilk kez orada kullanılacak
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü