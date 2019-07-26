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Trafikteki başarısı bisiklet kazandırdı

Mardin’de Dikkat Sizden Notlar Bizden Projesi çerçevesinde Türkiye geneli yapılan yarışmada dereceye giren bir öğrenciye bisiklet hediye edildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:51
Trafikteki başarısı bisiklet kazandırdı

Mardin’de Dikkat Sizden Notlar Bizden Projesi çerçevesinde Türkiye geneli yapılan yarışmada dereceye giren bir öğrenciye bisiklet hediye edildi.


Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklara ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacı ile İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Bu Yolda hep Birlikteyiz Projesinin devamı olan Dikkat Sizden Notlar Bizden Projesi kapsamında başarılı olan Muhammed Enes Zenger’e bisiklet hediye edildi.


Valilik makamında gerçekleştirilen törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve aile fertleri katıldı. Bu Yolda hep Birlikteyiz Projesine değinen Mardin Valisi Mustafa Yaman, “Bakanlığımız, Bakanımızın önderliğinde Türkiye’de kaza sayılarını, kazaları azaltmak, can kayıplarını ve hasarları önlemek için Bu Yolda hep Birlikteyiz ana başlık altında çeşitli projeler gerçekleştirildi. Bunları illerde bizler takip ediyoruz, uyguluyoruz. Bu proje kapsamında Dikkat Sizden Notlar Bizden diye araçlarda bulunan şoförlerimizin evlatlarını da bu projenin içine dahil ederek farklı bir uygulama yapıldı. Bayram tatil süresi boyunca Bakanımız başta olmak üzere bizlerde yol kontrollerinde bulunduk. Genç kardeşlerimize yani araçlarda bulunan yavrularımıza karneler verdik. O karnelerle bu yavrularımız şoförlük yapan büyüklerine notlar verdiler, ikaz ettiler. Bu karneler Bakanlığımıza gönderildi. Dönem dönem bu karneleri dolduran yavrularımıza çeşitli hediyeler verildi. Farkındalık oluşturarak Muhammed Enes yavrumuzda Mardin’de bisiklet almaya hak kazandı" dedi.


Doldurduğu karne ile başarılı olarak bisiklet almaya hak kazanan Muhammed Enes Zenger ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.


Proje kapsamında dereceye giren Muhammed Enes Zenger’e bisikletini ve katılım belgesini Vali Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile birlikte verdi. Ayrıca Vali Yaman, başarılı öğrenciye ve kardeşine taraftarı oldukları Fenerbahçe formasını hediye etti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:51
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