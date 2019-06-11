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Trafikteki baltalı saldırgana 3 yıl hapis istemi

Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve “silahla tehdit” suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat Okuyucu hakkında “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

11 Haziran 2019 Salı 15:17
Trafikteki baltalı saldırgana 3 yıl hapis istemi

Ümraniye TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyonete baltayla saldırdığı iddia edilen ve “silahla tehdit” suçundan tutuklanan araç sürücüsü Murat Okuyucu hakkında “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay tarihinde tutuklanan şüphelinin 17 gün sonra tahliye edildiği öğrenildi.


Ümraniye TEM Otoyolu’nda 9 Mayıs 2019 tarihinde aracını trafikte sıkıştırdığını iddia ettiği seyir halindeki kamyonete baltayla saldıran Murat Okuyucu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.


Silahtan sayılan baltayı kamyonete doğru sallamış


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Okuyucu’nun aracıyla Ümraniye TEM Güney istikametine seyir halindeyken bir kamyonetin kendi aracını sıkıştırdığı gerekçesiyle aracında taşıdığı silahtan sayılan baltayı, aracının camından kamyonete doğru tehdit etmek amacıyla salladığı anlatıldı.


Müştekinin kimliği tespit edilemedi


Bu esnada tehdide maruz kalan kimliği tespit edilemeyen kamyon şoförünün balta darbesinden uzaklaşmaya çalıştığı belirtildi. Şüphelinin de araç seyir halindeyken bir eliyle baltayı şoför koltuğunun camından çıkararak diğer araca vurmak amacıyla sallarken yer yer aracın hakimiyetini kaybedip trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu kaydedildi. Şüpheli Murat Okuyucu’nun seyir halindeyken bir baltayı aracının içerisinden çıkartarak vurmak amacıyla sallamasının hukuka aykırı olduğunun belirtildiği iddianamede, başka bir suçun meydana geleceğini öngörmesine rağmen eyleminde ısrar eden şüphelinin olası kastla hareket ettiği vurgulandı.


‘Olası kastla trafiği tehlikeye sokmak’tan 3 yıl hapis istemi


İddianamede, şüpheli Okuyucu’nun, “olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.


‘Silah tehdit’ suçundan takipsizlik


Şüpheli Murat Okuyucu hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan ise takipsizlik kararı verildi. Kararda, “Tehdit eyleminin açık olmakla birlikte, müştekinin tespit edilememesi, aracının plakası ve logosunun olmaması, tehdide maruz kalan herhangi bir şikayette bulunmaması göz önüne alındığında eylem sabit olsa da tehdidin yöneltildiği kişi belli olmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.


17 günde tahliye


Öte yandan olaydan sonra 10 Mayıs’ta tutuklanan şüpheli Murat Okuyucu’nun 27 Mayıs tarihinde tahliye edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:17
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