Trafikte yüksek sesten ceza kesilen sürücü drift yaparak tepki gösterdi
Kahramanmaraş’ta kural ihlali nedeniyle otomobili bağlanan sürücü, aracını çıkardığı günün akşamı tekrarlayan yeni trafik cezası yüzünden trafiği birbirine kattı.11 Haziran 2019 Salı 08:52
Kahramanmaraş’ta kural ihlali nedeniyle otomobili bağlanan sürücü, aracını çıkardığı günün akşamı tekrarlayan yeni trafik cezası yüzünden trafiği birbirine kattı.
Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi.Barış D. yönetimindeki46 AH 919 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken yüksek ses nedeniyle trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yüksek ses nedeniyle 108 TL trafik cezası kesilen Barış D., önceki gün kesilen trafik ceza makbuzlarını trafik polislerine göstererek, önce tartıştı sonra drift yaparak tepki gösterdi.
Vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülenen olayda otomobil sürücüsü Barış D., ‘’Ben dün ki çocuk değilim. 24 saat geçmeden bana ceza yazamazsınız. Daha bugün çıktı. Bu arabayı dün bağlamıştınız’’ dedi.
YORUM YAZ