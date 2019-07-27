Trafikte yol verme tartışması Şanlıurfa’da trafikte otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı.

Şanlıurfa’da trafikte otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Polisin aramaya girmesiyle sürücüler olay yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Bulvarı’nda yaşandı. Trafikte aynı istikamette seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyentartışma polisin araya girmesiyle her iki taraf da araçlarına binip olay yerinden ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.