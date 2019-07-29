Trafikte yeni uygulama; 3 boyutlu yaya geçidi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından trafikte farkındalık oluşturacak yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yeni uygulamayla Orhan Gazi Caddesi’nde bulunan yaya geçidi 3 boyutlu hale getirildi.

Yeni uygulamayla Adapazarı Orhan Gazi Caddesi’nde bulunan yaya geçidi 3 boyutlu bir görünüm kazandı. Sürücülerin yayalara yönelik dikkatlerini artırmak, yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 3 boyutlu yaya geçidi çizimindeki ilk uygulamanın sonuçları doğrultusunda başka noktalarda yapılması planlanmaktadır. Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz trafikte farkındalık çalışmalarımıza bir yenisini daha eklendi. Bu kapsamda Adapazarı Orhan Gazi Caddesi’nde bulunan yaya geçidi 3 boyutlu hale getirildi. Sürücülerin yayalara yönelik dikkatlerini arttırmak, yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yeni uygulamayla vatandaşlarımız yaya geçitlerinden daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçiş yapabilecekler” ifadelerine yer verildi.