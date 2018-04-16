Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tüm araçlara takip sistemi takılacak

Araçlara takılacak akıllı takip sistemiyle sürücü davranışları sürüş esnasında incelenecek. Araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda ise sistem uyarı verecek.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:46
Tüm araçlara takip sistemi takılacak

Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de sürücü davranışlarından kaynaklı trafik kazaları ve trafikte kilitlenmeye neden olan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla akıllı takip sistemlerini devreye almaya hazırlanıyor.

Yazılımı yerli ve milli olan akıllı takip sistemiyle sürücü davranışları araç içinden incelenecek.

Şoförü araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda hem uyaracak olan sistem aynı zamanda denetimi de sağlayacak. Sürücü davranışlarında hatalı durumlar kayıt altına alınırken elde edilen veriler özel bir veri merkezinde toplanarak anında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Olası bir trafik kazasında, kazaya neden olan durumlar da anında tespit edilecek. Öncelikle toplu taşıma ve ticari araçlarda uygulamaya alınacak sistem, ardından Türkiye'deki tüm motorlu taşıtlarda devreye alınacak. TBMM Ulaştırma Komisyonu sözcüsü Mustafa Ilıcalı, projenin Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, üniversiteler, İç İşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde geliştirildiğini söyledi.

KAZALAR % 50 DÜŞECEK

Projenin prototipi yapıldığını, raporlarının yazılmaya başlandığını aktaran Ilıcalı, "Raporların tamamlanasıyla birlikte biz bu uygulamanın yasayla zorunla hale getirilmesi için meclise taşıyacağız. Bu projeyle birlikte sürücüden kaynaklı trafik kazaları ve trafik sorunları yüzde 50 oranında düşecek" dedi. Projenin öncelikle ticari ve toplu ulaşım araçlarında devreye alınacağını aktaran Ilıcalı, ardından tüm taşıtlarda uygulamaya konulacağı bilgisini verdi.

FETÖ VE BÜROKRASİYE TAKILDI

Kazaların büyük bölümünün sürücü davranışlarından meydana geldiğini belirten Ilıcalı, "Bizim bunu takip etmemiz ve denetlememiz gerekiyor. Bu nedenle bu projeyi devreye aldık. Bu akıllı denetim sistemleriyle sürücünün oto kontrolünü sağlamasını hedefliyoruz" dedi. Projenin ilk prototipinin 2011 yılında geliştirildiğini ancak, ilk 2012-2013 arasında dönemin FETÖ'cü bürokratları tarafından engellendiğini belirten Ilıcalı, "FETÖ terör örgütü, trafik ise bir terör… Biz örgütle mücadelemizi sürdürürken trafik sorununu da kaldırmak için bir an önce düğmeye basmalıyız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 07:46
  1. trafik
  2. araç takip sistemi

YORUM YAZ

  • FarukFaruk6 sa önce
    Hadi gene yandaş birilerini zengin edeceksiniz...
  • SabırtaşıSabırtaşı7 sa önce
    Su kaçırmayın !
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor Salonu için çalışmalar başladı!
  1. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  2. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  3. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  4. Dortmund'da sakatlık şoku!
  5. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  6. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  7. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  8. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  9. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  10. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  11. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  12. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  13. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  14. Bursaspor hazırlıklara başladı
  15. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  16. Timsah çalışmalara hemen başladı
  17. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
  18. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
  19. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
  20. Korkutan deprem! Antalya sallandı
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?