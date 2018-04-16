Tüm araçlara takip sistemi takılacak

Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de sürücü davranışlarından kaynaklı trafik kazaları ve trafikte kilitlenmeye neden olan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla akıllı takip sistemlerini devreye almaya hazırlanıyor.

Yazılımı yerli ve milli olan akıllı takip sistemiyle sürücü davranışları araç içinden incelenecek.

Şoförü araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda hem uyaracak olan sistem aynı zamanda denetimi de sağlayacak. Sürücü davranışlarında hatalı durumlar kayıt altına alınırken elde edilen veriler özel bir veri merkezinde toplanarak anında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Olası bir trafik kazasında, kazaya neden olan durumlar da anında tespit edilecek. Öncelikle toplu taşıma ve ticari araçlarda uygulamaya alınacak sistem, ardından Türkiye'deki tüm motorlu taşıtlarda devreye alınacak. TBMM Ulaştırma Komisyonu sözcüsü Mustafa Ilıcalı, projenin Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, üniversiteler, İç İşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde geliştirildiğini söyledi.

KAZALAR % 50 DÜŞECEK

Projenin prototipi yapıldığını, raporlarının yazılmaya başlandığını aktaran Ilıcalı, "Raporların tamamlanasıyla birlikte biz bu uygulamanın yasayla zorunla hale getirilmesi için meclise taşıyacağız. Bu projeyle birlikte sürücüden kaynaklı trafik kazaları ve trafik sorunları yüzde 50 oranında düşecek" dedi. Projenin öncelikle ticari ve toplu ulaşım araçlarında devreye alınacağını aktaran Ilıcalı, ardından tüm taşıtlarda uygulamaya konulacağı bilgisini verdi.

FETÖ VE BÜROKRASİYE TAKILDI

Kazaların büyük bölümünün sürücü davranışlarından meydana geldiğini belirten Ilıcalı, "Bizim bunu takip etmemiz ve denetlememiz gerekiyor. Bu nedenle bu projeyi devreye aldık. Bu akıllı denetim sistemleriyle sürücünün oto kontrolünü sağlamasını hedefliyoruz" dedi. Projenin ilk prototipinin 2011 yılında geliştirildiğini ancak, ilk 2012-2013 arasında dönemin FETÖ'cü bürokratları tarafından engellendiğini belirten Ilıcalı, "FETÖ terör örgütü, trafik ise bir terör… Biz örgütle mücadelemizi sürdürürken trafik sorununu da kaldırmak için bir an önce düğmeye basmalıyız" diye konuştu.