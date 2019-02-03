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Trafikte yediğiniz her cezayı 'kabul' etmeyin! İtiraz ederek ödemeyebilirsiniz

Trafikte kural ihlallerinden dolayı yüzlerce lira ceza yenilebiliyor. Ancak bazen de haksız veya hatalı uygulamalara maruz kalabilirsiniz. Oysaki bazı cezaları iptal ettirmenin yolları mevcut. Yargı kararları da bu konuda emsal teşkil ediyor.

03 Şubat 2019 Pazar 11:04
Trafikte yediğiniz her cezayı 'kabul' etmeyin! İtiraz ederek ödemeyebilirsiniz

Trafik cezaları çok caydırıcı ancak bazen de vatandaşı canından bezdiriyor. Vatandaşlar trafik cezası nasıl iptal ettirilir?, 'Trafik cezalarını iptal ettirmenin yolları nelerdir?','Trafik cezaları nasıl ödenmez?', 'Trafik cezası yersem ne yapmalıyım?', 'Trafik cezalarına nasıl itiraz ederim?' gibi soruları sıklıkla soruyor veya arama motorlarında aratıyorlar. Kimi vatandaşlar haksız uygulamalardan da şikayetçi. Peki trafik cezasını ödemekten kurtulmanın yolu var mı? Aslında birkaç seçenek var. Hem yargı kararları hem de yönetmelikte yazan şartlar, cezaların iptal edilmesi için bazı yollar sunuyor. İşin doğrusunu Avukat Yunus Özak anlattı;

Cezanın iptali

Uygulamaya ve yargı kararlarına bakıldığında, özellikle sadece memur tarafından imzalanan ve sürücünün imzasının bulunmadığı durumlarda cezalar iptal edilebiliyor. Ayrıca trafik ihlaline ilişkin bir fotoğraf olmalı. Fotoğraf kaydının olmadığı hallerde de tutanağın dayanaksız olduğu gözetilerek itiraz edilebilir. Bu gibi durumlarda trafik cezasının iptaline karar verilebiliyor.

İki tane fazla

Yasaklı yerlerde park edilmesi durumunda ise çoğu zaman hem araç çekiliyor hem de araç sahibine idari para cezası uygulanıyor. Ancak hem aracın çekilmesi hem de idari para cezası düzenlenmesi hukuka aykırı. Kanuna göre; bir ihlale iki ayrı ceza uygulanması yasal olmadığı için para cezaları çoğunlukla mahkemelerce iptal ediliyor.

Art arda olmamalı

Trafik cezaları kanuni usule uygun düzenlenmeli. kesintisiz olarak devam eden tek bir eylem nedeniyle bir sürücüye aynı saniyede elektronik sistem ve kameralar üzerinden ceza kesilmesi yasaya aykırı. Yani elektronik sistemlerle saniyeler arasında art arda ceza kesilmesi hukuka uygun değil. Bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlar da cezalara itiraz edebilir.

Tebliğ süresi

Sürücünün gıyabında düzenlenen trafik cezaları, Kabahatler Kanunu’ndaki özel hüküm gereği, trafik ihlalinin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar tebliğ edilmelidir. Yani örneğin 2017’deki bir ihlal 31 aralık 2018 tarihine kadar bildirilmeli. aksi takdirde trafik cezası verilemez, verilen ceza ise iptal edilir. (Posta)

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:04
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  2. trafik cezası iptal ettirme
  3. trafik cezası nasıl iptal edilir
  4. polis
  5. şikayet
  6. mahkeme
  7. Trafik cezalarına nasıl itiraz ederim
  8. Trafik cezalarını iptal ettirmenin yolları
  9. Trafik cezası yersem ne yapmalıyım

YORUM YAZ

  • MağduroMağduro30 dk önce
    Hükümet yetkilileri duyarsız bu konuda. Vatandaşa eziyet için neden bu uygulama devam ediyor? Kindarca yaklaşım.
  • mlymmlym37 dk önce
    İstismara açık haber başlığı.

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