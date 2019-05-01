Trafikte yaz teyakkuzu

İçişleri Bakanlığı, yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için 81 il valiliğine “Yaz Mevsimi Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Bakan Süleyman Soylu imzalı genelgeye göre yaz aylarında tur araçları ve mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçlar sıkı denetlenecek, tarım işçisi taşıyan araçlara 24.00-06.00 saatleri arasında karayollarında izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgede, ülke genelinde 1 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirler sıralandı. Buna göre yaz aylarında sivil toplum örgütleri, dernekler, okul idareleri, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faaliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (tur taşımacılığı) yapan araçlara yönelik “etkin, yoğun ve sürekli” trafik denetimleri uygulanacak. Özellikle turist taşıyan tur araçları için mahallin şartlarına göre özel denetim planları oluşturularak ve bu tür araçların kontrolleri aksatılmadan yapılacak.

Mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçlara 24.00-06.00 saatleri arasında karayollarında izin verilmeyecek

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçer döverlerin ve diğer tarım araçlarının uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Tarım işçisi taşıyan araçların karıştığı kazalar ve nedenleri incelenerek tarım işçilerinin mevsimsel olarak hareket saatleri ve güzergahları sorumluluk sahalarına göre trafik birimleri tarafından analiz edilecek. Yapılan analizler doğrultusunda komşu il/ilçe trafik birimleri (polis/jandarma) ile koordineli olarak trafik kontrol planları hazırlanacak. Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimleri arttırılacak. Araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve sıklıkla yapılarak, gerekli bütün tedbirler alınacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Bu konuda özellikle ara yollarda da denetimler planlanacak

Yolcu otobüsü kazalarının yoğun yaşandığı saatlerde denetimler artacak

Ülke genelinde yolcu otobüslerinin karışmış olduğu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının günün 02.00-08.00 saatleri arasında daha yoğun meydana gelmesi, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybı ve günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde oluşturduğu rehavet ile kaza riskinin daha fazla artmasından dolayı 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek, gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak. Takograf kullanması zorunlu olan taşıtların şoförlerinin karıştıkları kazalarda yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ile araç kullanma sürelerinin önemli etkisi olduğu bilindiğinden, takografların denetlenmesi amacıyla yapılan yol üzeri kontroller ile terminal çıkış, varış ve ara istasyonlarında gerekli denetlemeler yapılacak. Şoförlerin sürekli ve toplam süre ile hız ihlalinin tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılması, sürekli veya toplam süre ihlali tespit edilen şoförlerin sefere çıkmalarının önlenmesi ve bu durumdan yolcuların da haberdar edilmelerinin sağlanacak. Şoför kimlik bilgileri ile takograftaki kartın bilgileri karşılaştırılarak, her ikisinin aynı kişi olması sağlanacak.

Motosiklet sürücülerine koruma başlığı ve koruma gözlüğü denetimlerine önem verilecek

2018 yılında meydana gelen motosiklet kazalarının 2017 yılına göre yüzde2,5 oranında artması ve 45 bin 968 motosikletin kazaya karışması nedeniylemotorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırıcı eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.

Emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek

Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimlere özel bir önem verilecek. Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası kapsamında eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek. Otogarlarda otobüs şoförleri ve yolcuların emniyet kemeri kullanımlarının sağlanmasına özen gösterilecek, yolcular bu konuda bilgilendirilecek.

Trafik ekipleri görünür olacak, denetimlerde yüz yüze iletişim kurulacak

Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında “gerçek algılanan yakalanma riski duygusu”nun geliştirilmesine yönelik olarak "görünür" olmaları sağlanacak. Ayrıca yine bu amaca yönelik olarak hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden kesim/noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecek. Tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılan “seyahatlerin süresi ve mesafesinin artacağı” gözönünde bulundurularak özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik tüm yolcu ve sürücülere trafik denetimlerindeyüz yüze iletişim kurulacak, “dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali” bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak.