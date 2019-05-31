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Trafikte tartıştığı genci tabancayla yaraladı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi yol verme tartışması yaşadığı genci ayağından tabancayla vurarak yaraladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:25
Trafikte tartıştığı genci tabancayla yaraladı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi yol verme tartışması yaşadığı genci ayağından tabancayla vurarak yaraladı.


Olay, saat 20.00 sıralarında iftar vaktinde Seyitharun Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa H. ile Ali Ç. arasında iftar saatinde trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Mustafa H. ruhsatlı tabancası ile Ali Ç.’ye bir el ateş etti. Açılan ateş sonucu Ali Ç. sağ ayağından yaralandı.


Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Mustafa H. olay sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Sağ ayağından yaralanan Ali Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaydan sonra kaçan Mustafa H. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İlk olarak Seydişehir Polis Merkezine götürülen Mustafa H. buradan yoğun güvenlik önlemleri altında polis yeleği giydirilerek Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi. Şüpheli burada yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:25
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