Yunanistan'daki yangın felaketinde enteresan hikâyeler

yeniakit.com.tr Ölü sayısının 79’u bulduğu ve daha da artmasının beklendiği, kurtarılmayı intizar eden ve kayıp insan sayısının da tam olarak bilinmediği ve 2007’de Peleponnes yangınından beri en büyük yangın felaketi addedilen Yunanistan’daki faciada insanların hayretefza durumları da bildiriliyor.

YANGINI HIRSIZLIK YAPABİLMEK İÇİN KUNDAKÇI SUÇLULAR MI ÇIKARDI?

Daily Mail’in haberine göre yetkililer, Atina’nın yakınındaki üç farklı bölgede aynı anda 15 yangının başladığı için Amerikan drone’larından gözlem yapıp herhangi bir şüpheli aktiviteyi keşfetme talebinde bulundular. Gazete durumla alakalı olarak “muhtemelen” yangınların suçlular tarafından insanları evlerinden kaçırtıp böylece rahatlıkla evlerini yağmalayabilmek için çıkartıldığını kaydetti.

İRLANDA’DA BİRLEŞİP BALAYINA GELDİLER, YANGINLA AYRILDILAR

The Irish Daily Mail’in bildirdiğine göre İrlanda’da yeni evlenen bir çift, yangından en feci surette etkilenen Mati kenti yakınına balayına geldiler. Yangının çıkıp hızla ilerlemesi üzerine gelin ile damat ayrılmak zorunda kaldı. Zoe Holohan adlı gelin, yangından yaralı surette kurtulup yerel bir hastanede tedavi görse de kocası Brian O’Callaghan-Westropp’un kayıplar arasında olup henüz bulunamadığı kaydediliyor.

KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN BOT ALABORA OLDU

Rapor edildiğine göre Polonyalı anne ve oğul turistlerin de içinde bulunduğu bir bot, bir otelden insanlar kurtarmaya çalışırken alabora oldu. 10 yolcunun bulunduğu botta başta hepsinin öldüğü beyan edilse de akabinde yapılan açıklamayla henüz ancak Polonyalı mezkûr turistlerin öldüğünün bilindiği kaydedildi. Aynı köyde tatil yapan ve yerel halktan birkaç kişi de diri diri yanarak can verdi.

Binden fazla evi yutan yangında kimilerinin kaçmaya çalışırken trafik sıkışıklığı içinde yakalanıp arabalarında öldüğü bildirilmektedir.

ÇOCUKLARINA SON BİR SARILMA HALİNDEYKEN CANLARINI TESLİM ETTİLER

Birçok köylü için suya doğru koşmak tek kaçış yolu olmakla birlikte, 10 dakika içinde tepelerden denize kadar her yeri yutan yangın, kimi aileleri çocukları ile son bir sarılma halindeyken teslim aldı. Ayrıca artık yok olduğu söylenilen bir köyün trafikle tıkanmış dar bir yolunda da yanarak kömürleşmiş bedenler bulundu.

Aynı rapora göre dehşete kapılmış yetkililer, görünüşe göre aile olan 26 bedeni, son bir korunma çabası olarak sıkı şekilde birbirleri etrafında toplanmış halde buldular. Umutsuz bir kaçış girişiminde bulunmuş müteveffa mezbur kimseler, yangınla deniz kıyısı kayalık uçurumları arasında sıkışıp kaldılar. Bir kız ise suya atlamaya çalışırken öldü.

Trajedinin en küçük bir kurbanı ise duman solunumunda vefat eyleyen 6 aylık bir bebekti. Askeri filo ve ordu helikopterlerinin kurtarılmayı bekleyen birçok kimse için faaliyette olduğu kaydedilmektedir.