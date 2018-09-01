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Trafikte şaşkına çeviren görüntü

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobilin içinde arka camın önüne uzanarak yolculuk yapan kişi çevredekileri şaşırttı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:26
Trafikte şaşkına çeviren görüntü

Kahramanmaraş- Adana karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, hareket halindeki 80 AAD 261 plakalı otomobildeki bir kişi, arka camın önünde ses sisteminin bulunduğu bölüme uzanarak seyahat etti.

Sürücünün arka görüşünü engelleyen kişi, trafikte tehlikeye davetiye çıkarırken, diğer sürücüler ise onları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 14:26
  1. Kahramanmaraş
  2. Adana
  3. sürücü

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