0553 313 94 23

Trafikte"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın”

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Alaçam ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yaya öncelikli trafik uygulaması yapıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:39
Trafikte"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın”

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Alaçam ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yaya öncelikli trafik uygulaması yapıldı.


Alaçam Yüksekokulu yanı Anneler Parkı’nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekiplerince yaya üstünlüğü bilinçlendirme uygulaması gerçekleştirildi. Alaçam Emniyet Müdür Vekili Erolcan Keskin, "Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla bu uygulamaları hayata geçirmeye başladık. Bu uygulamada vatandaşlarımızı hem bilinçlendirdik hem de bir daha ihlal ettiklerinde neler olacağını anlattık. Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. maddesi araçların yayalara yol vermemeleri durumunda 488 lira idari para cezası verirken, bu ceza yayalarda 68. maddeye göre 108 lira olarak belirtilmiştir" dedi.


Uygulamada, yayalara hangi durumlarda geçiş üstünlüklerine sahip oldukları anlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbradı’da sinekle mücadele sürüyor
    1. İbradı’da sinekle mücadele sürüyor
    2. Yıllardır bekledikleri durağa..
    3. Eşinden ayrılan mobilyacı gece gitar..
    4. Kdz. Ereğli’de 6 Taekwondo’cu milli..
    5. Vali Gürel, öğrenci toplulukları..
    6. Bakan Varank, “Karabük’ten firmaların..
    7. 521 bin 798 dosya mahkemeye gitmeden..
    8. 5 kişinin 2 milyon liralık ’evlilik’..
    9. Pazaryeri’nde cadde ve sokaklar her..
    10. Trafikte"Öncelik Hayatın, Öncelik..
    11. Katliam gibi kazada hayatını..
    12. Hollanda Yargıtayından "Srebrenitsa"..
    13. Paralimpik yüzücüler Tokyo için kulaç..
    14. Konkordato sürecindeki şirketler..
    15. Şehit aileleri ve gazilere boğazda..
    16. Adliye’ye şarjör ve mermi ile girmek..
    17. Kendi emeğiyle yaptığı ’Fetih’..
    18. Diyarbakır’da 5 terörist etkisiz hale..
    19. Türk futbolunun ekonomisi çöküyor! 4..
    20. Belediye Başkanı Gürkan Selahattin..
    21. Çöp kovaları gitti, atık toplama..
    22. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    23. Özel üniversite ücretleri ne kadar?..
    24. Guilherme: "Buradaki aile ortamı beni..
    25. Başkan Kuş mahalle gezilerini..
    26. Muhtarlarla istişare toplantısı
    27. Merkezefendi’de ‘Açık Hava Sinema..
    28. Ford Ranger ve Raptor'dan yenilenen..
    29. Eskişehirspor sezon hazırlıklarına..
    30. Mersin’de ilaçlama çalışmaları..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?