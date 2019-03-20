0553 313 94 23

Trafikte meyve yerken ayağıyla direksiyonu kullanan sürücüye 5 ay hapis

Erzurum’da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:31
Trafikte meyve yerken ayağıyla direksiyonu kullanan sürücüye 5 ay hapis

Erzurum’da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Erzurum’da geçtiğimiz yıl yaşanan olayda seyir halindeyken direksiyonu ayağı ile kontrol eden Abdulkadir E, bir yandan da meyve yediği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Abdulkadir E. ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Mahkeme Abdulkadir E.’nin 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası Sona Erdi
    1. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma..
    2. Malatya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    3. VakıfBank'tan 100 TL'ye varan Bankomat..
    4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    5. Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası..
    6. Yürümek yerine atlamayı seçti,..
    7. Romanyalı öğrenciler KBÜ’de
    8. Maltepe’de hayvan kulübesini yıkan..
    9. Bakan Soylu: ’’Ağrı’da dünyanın en..
    10. Uysal, Belediye çalışanları ile bir..
    11. Başkan Vergili, mahalle toplantılarını..
    12. Yunanistan’daki tatbikatta mayın..
    13. Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığının..
    14. İSKİ abonelik işlemleri artık mobil..
    15. Danimarka parlamentosunda bebek..
    16. AGÜ’den Fahri Profesörlük Unvanı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Celil..
    18. Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:
    19. Varis tedavisi kişiye özel olmalı
    20. Başkan Altay, şehit ailelerini ziyaret..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Davutoğlu'nu sevdiğini söyleyen Arınç: Başarı şansı yok
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin