Trafikte meyve yerken ayağıyla direksiyonu kullanan sürücüye 5 ay hapis Erzurum’da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum’da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu çevirip yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespihle poz veren sürücü ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum’da geçtiğimiz yıl yaşanan olayda seyir halindeyken direksiyonu ayağı ile kontrol eden Abdulkadir E, bir yandan da meyve yediği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Abdulkadir E. ’trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Abdulkadir E.’nin 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.